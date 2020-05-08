رومانيا تلغي الغرامات الضريبية لمساعدة الشركات

أعلنت وزارة المالية الرومانية، اليوم الجمعة، اعتزام الحكومة التنازل عن الغرامات الأخيرة المقررة على متأخرات الضرائب التي كانت مستحقة حتى 31 مارس الماضي ومنح الشركات مهلة حتى 15 كانون أول/ديسمبر المقبل لسداد الضرائب بدون غرامات.

وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يستهدف تعزيز السيولة النقدية لدى الشركات الرومانية المتضررة من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء عن ميهايلا بوبسيكو إيخيم مدير إدارة ضرائب الشركات والضرائب الدولية في شركة ديلويت للمراجعة المحاسبية والاستشارات الضريبية القول إن هذه المبادرة يمكن أن تشجع الشركات على تسوية ملفاتها الضريبية بصورة أسرع.

وأضافت أن الإعفاء من الغرامات سيطبق على كل أنواع الضرائب وليس فقط ضريبة أرباح الشركات.

ووفقا لتقديرات الوزارة فإن هذا الإجراء سيوفر للخزانة العامة ما يصل إلى ملياري ليو روماني (449 مليون دولار) خلال فترة غير محددة.

يذكر أن رومانيا تفرض عرامة على الضرائب المتأخرة بنسبة 03ر0% من قيمة المتأخرات لكل يوم تأخير.

ولكي تستفيد الشركات من الإعفاء فإن عليها سداد كل الضرائب المستحقة عليها حتى يوم 31 آذار/مارس الماضي قبل انتهاء يوم 15 كانون أول/ديسمبر المقبل.