مفاوضو أمريكا والصين يتعهدون بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري

تعهد كبار المفاوضين التجاريين من الصين والولايات المتحدة اليوم الجمعة بتنفيذ "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري بين البلدين، وذلك في أول محادثة هاتفية بين الجانبين منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأجرى نائب رئيس الوزراء الصيني "ليو هي" محادثات عبر الهاتف مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر.

وبحسب بيان رسمي على الموقع الالكتروني لمكتب الممثل التجاري الأمريكي، تعهد المفاوضون بتنفيذ المرحلة الأولى التي جرى التوصل إليها في شهر يناير الماضي، والتي تتضمن تعهد بكين بشراء منتجات أمريكية بقيمة 200 مليار دولار خلال عامين، وتطبيق قواعد أشد صرامة في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في الصين.

وأوضح البيان أن الجانبين " اتفقا، رغم حالة الطوارئ الصحية العالمية الحالية، على أن البلدين تتوقعان الوفاء التام بالتزاماتهما في إطار الاتفاقية في إطار المواعيد المقررة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد الأسبوع الماضي بإلغاء الاتفاق حال لم تلتزم الصين بهدف شراء المنتجات الأمريكية.

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصينية أمس الخميس أن بكين بعيدة للغاية عن الوفاء بالمستهدف من واردات البلاد، في ظل التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على اقتصاد البلدين.

وتراجعت واردات الصين المقومة بالدولار، من الولايات المتحدة، بنسبة 9ر5% في الفترة من شهر يناير وحتى أبريل الماضيين، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي إطار متصل، تعهد مسؤولو البلدين خلال المحادثات الهاتفية اليوم الجمعة بتعزيز "التعاون في مجالي الاقتصاد الكلي والصحة العامة،" بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).