البيت الأبيض يعلن تعليق المحادثات بشأن حزمة تحفيز الاقتصاد الجديدة

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أكد أحد كبار مستشاري البيت الأبيض أنه لا توجد حاليا أي محادثات بين الإدارة الأمريكية والكونجرس بشأن حزمة تحفيز جديدة، لمساعدة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال لاري كودلو المستشر الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة إعلامية اليوم الجمعة إن البيت الأبيض "علق" المحادثات مع أعضاء الكونجرس في الوقت الحالي ليتيح الوقت للإدارة الأمريكية لتقييم مدى تأثير الحزم السابقة.

ومرر الكونجرس حتى الآن حزم تحفيز بنحو 3 تريليونات دولار. كما اتخذ مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خطوات لدعم الاقتصاد.

وقال تشوك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي لقناة إم.إس.إن.بي.سي التلفزيونية إن حزبه مازازل يعمل من أجل تمرير حزمة تحفيز إضافية تتضمن مساعدات لحكومات الولايات والمدن الأمريكية. ويستهدف الحزب الديمقراطي الذي يستحوذ على الأغلبية في مجلس النواب تمرير الحزمة خلال الشهر الحالي.

في المقابل يقول قادة الحزب الجمهوري إنهم لا يريدون حزم إنقاذ لحكومات الولايات التي تضررت بشد من الجائحة، وتضم على نطاق واسع مناطق توجد بها مدن رئيسية يحكمها ديمقراطيون.