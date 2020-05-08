تراجع حاد في عدد ليالي المبيت السياحية بألمانيا مارس الماضي بسبب كورونا

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تراجع نشاط المنشآت الفندقية في ألمانيا لأكثر من النصف مع بداية أزمة جائحة كورونا.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم الجمعة، أن عدد ليالي المبيت السياحية لنزلاء محليين وأجانب تراجع في مارس الماضي بنسبة 53% مقارنة بنفس الشهر عام 2019 إلى 6ر15 مليون ليلة.

وبحسب البيانات، فإن هذا أقوى تراجع تسجله ليالي المبيت السياحية في ألمانيا منذ عام 1992.

يُذكر أنه تم فرض حظر على المبيت في الفنادق للسائحين منذ منتصف مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

ويعتبر قطاع السياحة من أشد القطاعات تضررا من الأزمة بسبب القيود المفروضة على الحياة العامة.

وتراجعت ليالي المبيت للسائحين الأجانب على أساس سنوي بنسبة 67% لتصل إلى مليوني ليلة، وبنسبة 50% للسائحين الداخليين لتصل إلى 56ر13 مليون ليلة.

وسجلت ليالي المبيت السياحية ارتفاعا في الشهرين الأولين لعام 2020.

وبالنسبة للربع الأول بأكمله، سجلت ليالي المبيت السياحية تراجعا بنسبة 17% إلى 4ر72 مليون ليلة.