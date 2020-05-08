الأمم المتحدة: عدد الضحايا المدنيين لنزاع أوكرانيا هو الأعلى خلال عامين

قالت ماتيلدا بوجنر، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان، اليوم الجمعة في كييف، إن هناك زيادة حادة في عدد الضحايا المدنيين مطلع مايو، بمناطق النزاع في أوكرانيا.

وذكرت بوجنر أنه في الأيام الستة الأولى من الشهر الجاري، أصيب 19 مدنيا أو قتلوا، مضيفة أنه إذا تم تأكيد أعداد أخرى، فستكون أعلى رقم من الضحايا المدنيين فى أسبوع خلال العامين الأخيرين.

ويسري وقف إطلاق نار هش في دونتسك ولوجانسك حيث تم تسجيل الضحايا.

وأضافت بوجنر في دعوة إلى أطراف النزاع إنه "يجب على جميع الأطراف المنخرطة في أعمال عدائية في دونتسك ولوجانسك أن تجعل حماية المدنيين أولوية مطلقة".