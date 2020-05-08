قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إن الصدق الفني في تقديم الأدوار المختلفة مرتبط بالقناعة الشخصية، لافتًا إلى أنه كان مقتنعًا بشخصية والد الشهيد المنسي التي جسدها بالمسلسل الرمضاني «الاختيار»، وهو ما جعلها تظهر بهذه الصورة الصادقة.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الجمعة، أن بعض الأفراد أخبروه بأنه يقدم صورة والد الشهيد بمثالية كبيرة أثناء التصوير، مشيرًا إلى أن تصورهم يرجع إلى عدم رؤيتهم لهذا النموذج في الحياة الواقعية.

ولفت إلى أنه كان «مقتنعًا بشخصية الأب كأب مثالي»، قائلًا إن الشخصية أبرزت البعد الإنساني الواضح لدى الشهيد أحمد المنسي وخاصة في علاقاته مع الجنود، كجزء مما ورثه الشهيد في لحظة في العلاقة ما بين الأب والابن.

وتابع: «الأفراد تندهش من درجة الصدق والبساطة للشخصية، ربنا وفقني منذ اللحظة الأولى تعاملت مع الورق، لم أنظر لحجم الشخصية، لأن القضية غير مرتبطة بالحجم ولكن وصول الموضوع إلى الناس».

وأشار إلى أنه قابل أفراد أسرة الراحل أثناء تصوير العمل؛ الذين تواجدوا في الأستوديو لمتابعة الأحداث والتصديق عليها، مؤكدًا عدم حدوث أية اعتراضات على شخصيته المقدمة من قبل الأسرة.

يُذكر أن مسلسل «الاختيار» يجسد شخصية وسيرة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية في 7 يوليو 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

المسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسى، وبطولة الفنان أمير كرارة، والفنان أحمد العوضي، ويتم عرضه خلال شهر رمضان.