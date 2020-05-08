لأول مرة على المنصة المصرية Watch iT، تم إنتاج برنامج مقالب كوميدي، ويعتبر هو أول عمل تقوم المنصة بإنتاجه وعرضة في خطوة منها في إنتاج أعمال مخصصة للمنصة.

«براءة خورشيد» هو اسم برنامج المقالب الذي قدم فكرته وتنفيذه المنتج والمخرج رؤوف السيد، وقام ببطولته الطفل سليم عبد الرازق وقدمته الإعلامية يارا الجندي.

الفكرة رغم بساطتها لكن تكمن صعوبتها في طريقه التنفيذ التي يتم تصويرها في شوارع القاهرة وإقناع الضيف أن الحلم تحول إلى حقيقة، وأنه أصبح في مشكلة وعليه الخروج منها فتارة تجده داخل مستشفى المجانين، ومرة داخل أحد السجون أثناء ثورة ١٩١٩ ومرة أخرى داخل مشرحة، ويشهد على جريمة قتل، ليكتشف في النهاية أنه ضمن مقلب تم تمثيلة وتنفيذه بعد ارتداء نظارة الواقع الافتراضي.

الفكرة تبدأ من خلال استضافة أحد المارة في برنامج بعنوان "مصر المستقبل "في أحد شوارع مصر تناقش فيه مذيعة البرنامج الضيف في أهمية الاختراعات وخصوصا في المرحلة الحالية التي تمر بها مصر وهل يوجد بالفعل مخترعون مصريين ولماذا يسخر دائماً رواد السوشيال ميديا عندما يتم الإعلان عن اختراع جديد وتطلب المذيعة من الضيف تجربة اختراع جديد قام به طفل مصري يبلغ من العمر ١٢ عاما من خلال نظارة "VR" وانه بعد ارتدائه سيجد نفسه داخل مغامرة وعليه تنفيذ عدد من التعليمات لكي يستطيع أن ينقذ نفسه، وبالفعل يقتنع الضيف ليجد نفسه بعد ثواني داخل مقر الاحداث رغم أنه كان في الشارع لتبدأ المغامرة، وخصوصا بعدما يقوم بخلع النظارة ويجد نفسه في مشكلة.

المغامرة والمنافسة الحقيقية التي يقوم بتنفيذها فريق البرنامج هو تنفيذ لوكيشن ونقله يومياً مع الفكرة التي تم كتابتها ليقتنع الضيف انه تحرك من مكانه رغم انه بالواقع لم يتحرك ويتم ذلك من خلال فريق مختص يقوم بنقل لوكيشن تصوير متحرك في أقل من ثواني وأثناء مشاهدة الضيف الجزء الأول من المغامرة، ليكتشف بعد مشهد يشارك فيه عدد من الممثلين انه وقع ضحية مقلب البرنامج.

البرنامج إنتاج Watch iT وإخراج رؤوف السيد كتابة عزت امين فكرة وتنفيذ شركة Productions The Roof التي قدمت من قبل عدد من البرامج الفنية الهامة والمقالب الكوميدية والتي تعتمد على ردود أفعال الجمهور دون استخدام العنف والمبالغة.