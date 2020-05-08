مدير الكرة بنادي آينتراخت يطالب الجماهير الألمانية بالابتعاد عن الملاعب

طالب فريدي بوبيتش مدير الكرة بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، الجماهير الألمانية بالبقاء بعيدا عن الاستادات عند استئناف منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا)، وذلك من أجل عدم تعريض الفرق لخسارة نقاط.

وينتظر أن تستأنف منافسات الدوري اعتبارا من 16 مايو الجاري بإقامة المباريات بدون جمهور، وذلك بعد فترة توقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وتقام المباريات بدون جمهور في ظل الحظر المفروض من قبل السلطات على التجمعات الكبيرة حتى 31 أغسطس على الأقل، وذلك ضمن الجهود للحد من انتشار العدوى بالفيروس.

وفي ظل المخاوف من احتمالات احتشاد المشجعين خارج الاستادات، وجه بوبيتش نجم المنتخب الألماني السابق رسالة للجماهير الألمانية، خلال حديث لشبكة "إي.إس.بي.إن" وقال:"تحدثنا كثيرا مع مشجعينا في فرانكفورت وقلنا لهم /ا تحتشدوا عند الاستاد، فإذا حدثت تجمعات عند الاستاد، سنخسر المباراة لأن القوانين صارمة للغاية. فعند تجمع المشجعين، ستكون النتيجة لصالح الفريق الضيف."

وأضاف بوبيتش :"لكن المشجعين أذكياء. لقد اتبعوا القواعد في الأسابيع الماضية، وقدموا الكثير للمجتمع، خاصة لكبار السن. لذلك نحن واثقون، ونحن على تواصل جيد مع مجموعات المشجعين، والمؤشرات من الجماهير تبدو إيجابية للغاية فيما يتعلق بعدم التجمع عند الاستاد."