صحيفة: بريطانيا تعتبر المواد الطبية التركية غير مطابقة للمواصفات

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ذكرت صحيفة "سوزجو" التركية أن السلطات البريطانية أعلنت أن طائرة شحن محملة بأكثر من 400 ألف من ملابس الوقاية والمستلزمات الأخرى قادمة من تركيا لا تتطابق مع المواصفات وتفتقد إلى متطلبات السلامة الشخصية.

وأوضحت السلطات أن ما أرسلته أنقرة قد تم صنعه من خامات ومواد أولية رديئة.

وبحسب الصحيفة فإن تلك الشحنة كانت موضع مساومات من الجانب التركي على أساس أنها مواد طبية ثمينة ومهمة وتحتاجها تركيا بسبب تسارع انتشار الوباء فيها ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد تأخير.

وتقول مصادر تركية للصحفية أن من المحتمل أن تطالب الحكومة البريطانية نظيرتها التركية بإعادة المبالغ التي تقاضتها عن تلك الصفقة بعد اعادة المواد إلى تركيا.

ولطالما تفاخرت حكومة العدالة والتنمية بما عرف دبلوماسية كورونا بإرسالها تجهيزات طبية إلى العديد من الدول ومنها بريطانيا.

وأعلنت الحكومة التركية رفع القيود عن تصدير المعدات الطبية، في اجراء يفترض ان يسهل بيع تجهيزات لدول غربية تواجه نقصا.

وقامت وزارة التجارة التركية برفع القيود المفروضة على بيع أجهزة التنفس الاصطناعي والمنتجات المعمقة مثل الإيثانول، الى الخارج بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.