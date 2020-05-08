البرلمان البيلاورسي يحدد 9 أغسطس موعدا للانتخابات الرئاسية

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أفادت وسائل إعلام رسمية بأن مجلس النواب في بيلاروس حدد، اليوم الجمعة، التاسع من أغسطس موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وأعرب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، الذي يقود الجمهورية السوفيتية السابقة لأكثر من ربع قرن، عن نيته السعي لإعادة انتخابه لولاية سادسة.

وألغت بيلاروس، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 5ر9 مليون نسمة، التي تقع بين روسيا وبولندا، الحد الأقصى لعدد الفترات الرئاسية في استفتاء عام 2004 بينما كان يستعد لوكاشينكو لولايته الثالثة على التوالي.

وذكرت وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية أن رئيس مجلس النواب فلاديمير أندريشينكو أعرب عن ثقته في أن الانتخابات ستكون "شفافة وديمقراطية ووفقا للدستور بشكل صارم".

ووفقا لملاحظات مستقلة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لا تحظى بيلاروس بسجل جيد في تطبيق معايير الديمقراطية.

ووصفت المنظمة الانتخابات الرئاسية البيلاروسية السابقة عام 2015 بأنها تم توجيهها لصالح الرئيس الحالي على نحو غير عادل، وأنها في حاجة إلى "عملية إصلاح شاملة".

ولم يتضح بعد الشخصيات التي ستعلن ترشيحها لخوض الانتخابات أمام لوكاشينكو.