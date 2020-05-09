وزراء مالية منطقة اليورو ينجزون مهمة وضع برنامج ائتماني لمواجهة كورونا

وضع وزراء مالية منطقة اليورو اليوم الجمعة اللمسات الأخيرة على تفاصيل تسهيل ائتماني بعدة مليارات من اليوروات لدول أعضاء، لينجزون بذلك مهمتهم فى وضع البرنامج الائتمانى من أجل تغطية نفقات رعاية صحية متعلقة بفيروس كورونا.

ويمهد ذلك الطريق بأن تتاح المساعدة، وإجماليها يصل إلى 240 مليار يورو (5ر260 مليار دولار)، اعتبارا من الأول من يونيو، على الرغم من أنه لا يزال يتعين على العديد من الدول الأعضاء الحصول على مصادقة من برلماناتها المحلية، بما في ذلك ألمانيا.

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس عن القرار فى معرض إشارته إلى القوة الكبيرة للبرنامج ككل "إن 240 مليار يورو هي رد قوي يمكن دول منطقة اليورو من مواجهة وتجاوز الأزمة بشكل أفضل".

وبموجب الاتفاق، ستتمكن الدول الأعضاء من الحصول على خطوط ائتمان بقيمة 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وذلك بشكل مبدئي حتى نهاية عام 2022. وسيكون أمامها ما يصل إلى عامين من أجل استخدام القرض مع استحقاق يبلغ أقصاه في المتوسط 10 سنوات وأسعار فائدة ميسرة للغاية.

وستتم إدارة البرنامج من جانب صندوق إنقاذ منطقة اليورو، أي آلية الاستقرار الأوروبية، التي تم إنشاؤها استجابة للأزمة المالية عام 2009.

واتفق الوزراء في بيان على أن الشرط الوحيد للحصول على خط ائتمان هو أن يتم استخدامه "لدعم التمويل المحلي للرعاية الصحية المباشرة وغير المباشرة والتكاليف المتعلقة بالوقاية جراء أزمة كوفيد-19".

وشدد ماريو سينتينو رئيس مجموعة دول اليورو، في محاولة لمنع أي شبهة مرتبطة باستخدام خط الائتمان إنه "لا توجد قيود أخرى مرتبطة باستخدام التسهيل (الائتماني)".

وانتهت مباحثات مجموعة اليورو لوزراء مالية المنطقة بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء مؤتمرهم الذي عقد عبر تقنية الفيديو.