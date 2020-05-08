مسئول إيطالي يحذر: لا نزال في المرحلة الوبائية لكورونا

- الأقاليم الإيطالية تطالب بفتح الأنشطة التجارية اعتبارًا من 11 مايو





أكد رئيس المعهد العالي للصحة في إيطاليا سيلفيو بروزافيرو أن البلاد لا تزال تعيش "المرحلة الوبائية" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك على الرغم من اعلان الحكومة بدء الاجراءات التدريجية لرفع الإغلاق.

وأضاف بروزافيرو، في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الإجتماعية في البرلمان: "حقيقة أن منحنى العدوى آخذ في التناقص هو أمر إيجابي، ونتيجة التدابير المتخذة وسلوك الإيطاليين حيالها"، وفقاً لوكالة "آكي" الإيطالية.

وتابع المسئول الإيطالي: "هذا لا ينفي وجود حالات اصابة جديدة، فالفيروس ينتشر وهو موجود في البلاد، وبالتالي يجب أن يدفعنا ذلك إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة".

وبشأن تأثير بدء فتح بعض الأنشطة الإنتاجية، قال بروزافيرو: "سنرى ذلك بدء من الأسبوع المقبل. والتأثير الحقيقي الذي سنراه من خلال أعداد كورونا بالمستشفيات منذ 18 مايو فصاعدًا. من الصعب جدًا الحصول على بيانات قريبه".

من جهته، أكد وزير الشؤون الإقليمية فرانشيسكو بوتشا، في مؤتمر بالفيديو مع المحافظين، أنه بداية من 11 مايو سيتم فحص بيانات وزارة الصحة بشأن العدوى بفيروس كورونا وبناء على تلك البيانات ستبدأ عمليات فتح الأنشطة المحتملة في الأقاليم.

وطالب محافظ ليجوريا (شمال) جيوفاني توتي بإعادة فتح الأنشطة في الأقاليم اعتبارًا من 11 مايو. وقال توتي: "وافق مؤتمر الأقاليم بالإجماع على وثيقة تطالب بإعادة فتح تجارة التجزئة اعتبارًا من الاثنين المقبل"، بحسب موقع "راي نيوز" الإيطالي.

وأضاف توتي: "اعتبارًا من 17 من الشهر الجاري عندما تنتهي صلاحية المرسوم الموقع في 26 أبريل، فإن هذه القاعدة ستنتهي وستترك بالكامل إلى المناطق مسؤولية وضع جدول إعادة افتتاح كامل من 18مايو".

إلى ذلك، قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع بواقع 274، أمس، مقابل 369 في اليوم السابق، بينما تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بشكل طفيف إلى 1401 من 1444 يوم الأربعاء.

وأضافت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء يوم 21 فبراير يبلغ الآن 29958، وهي ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 215858، وهي أيضا ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.