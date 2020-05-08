بوتين وميركل يحييان هاتفيا ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا

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أحيت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عبر الهاتف ذكرى إسدال الستار على الحرب العالمية الثانية في أوروبا وتحرير القارة من النازية.

وقال الكرملين في بيان، إن بوتين وميركل شددا على أهمية الحفاظ على الذاكرة التاريخية لمآسي الحرب وأكدا التزامهما بالحفاظ على العلاقات البناءة.

وأوضح الجانب الألماني في بيان أن الزعيمين "فكرا في ملايين الضحايا والمعاناة التي لا حد لها التي تسببت فيها الحرب التي شنتها ألمانيا النازية".

وتحيي ألمانيا يوم النصر اليوم الجمعة وتحييه روسيا غدا السبت في الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لوقف ألمانيا النازية للأنشطة العسكرية في عام 1945.

وذكر الكرملين أن بوتين وميركل "أعربا عن ثقتهما في أن البلدين لن تنسيا أبدا الوطنيين من الألمان الذين قاتلوا بشكل ضد النظام النازي في إنكار للذات".

وكان بوتين وقع على مرسوم رئاسي يقضي بنقل احتفال عيد النصر في الحرب العالمية الثانية الذي يقام غالبا في التاسع من مايو إلى 3 سبتمبر بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويعد العرض العسكري الذي يقام في الميدان الأحمر بالعاصمة الروسية موسكو تظاهرة كبرى لاستعراض قوة روسيا العسكرية.

ويتابع مئات الآلاف من الروس الحدث التاريخي في شوارع موسكو سنويا، ويشاهدون الدبابات والمدرعات الحاملة للصواريخ وهي تمر عبر شوارع العاصمة.

وتتمثل ذروة الحدث في العرض الجوي الذي تقوم به القوات الجوية الروسية.