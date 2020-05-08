الأسهم اليابانية تشهد ارتفاعا وسط تخفيف التوتر في العلاقات بين أمريكا والصين

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ارتفعت الأسهم اليابانية بأكثر من 2%، اليوم الجمعة، حيث ارتفعت معنويات المستثمرين لدى تخفيف المخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 32ر504 نقطة أو ما يعادل 56ر2 % ليغلق عند 09ر20179 نقطة لليوم الثاني على التوالي من تحقيق زيادة.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا ليسجل 55ر31 نقطة أو ما يعادل 21ر2 % ليغلق عند 28ر1458 نقطة.

وتجاهلت الأسهم اليابانية البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال التي صدرت في وقت سابق اليوم.

وتعهد كبار المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين اليوم الجمعة بتنفيذ "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري بين البلدين خلال أول مكالمة بينهم منذ بدء جائحة كوفيد- 19.