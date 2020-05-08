 الخارجية العراقية: أعدنا 16041 عراقيا عالقا في 22 دولة منذ بدء إجراءات الحظر - بوابة الشروق
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الخارجية العراقية: أعدنا 16041 عراقيا عالقا في 22 دولة منذ بدء إجراءات الحظر

بغداد - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 8 مايو 2020 - 10:41 م | آخر تحديث : الجمعة 8 مايو 2020 - 10:41 م



أعلنت وزارة الخارجية العراقية إعادة نحو 16041 عراقيا عالقا في أكثر من 22 دولة منذ بدء إجراءات الحظر والإغلاق وتعليق الطيران.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحّاف - في بيان اليوم الجمعة، أوردته الوكالة الوطنية العراقية "نينا" - إن وزارة الخارجيّة وبجُهُود سفاراتنا المُنتشِرة في عُمُوم دول العالم، ومنذ بدء إجراءات الحظر والإغلاق، عملت على نقل العراقيين العالقين في أكثر من 22 دولة، وأعادت نحو 16041 مُواطِناً، وبواقع 81 رحلة جوّية، و3 رحلات برّية؛ وذلك بالتنسيق مع الخطوط الجوّية العراقيّة، وسلطة الطيران المدني، والجهات المعنيّة في ساحات عمل بعثاتنا الدبلوماسيّة والقنصليّة.

وأضاف الصحاف أنّ الوزارة تُتابِع باهتمام بالغ أحوال المُصابين من الجالية العراقية أينما كانوا، وكان عدد المصابين 247 والشفاء 82، والوفيات 36، في 22 دولة.

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