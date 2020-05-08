توريد 96518 طن من القمح في الوادى الجديد

تواصل صوامع الوادى الجديد التابعة للشركة القابضة للصوامع التابعة لوزارة التموين، استلام محصول القمح من الموردين بصوامع الخارجة التى تستوعب 45 ألف طن ، وصوامع شرق العوينات التى تستوعب 60 ألف سنويا، فى ظل ارتفاع معدلات إنتاج القمح سنويا بالمحافظة، بجانب توريد كميات من المحصول للصوامع وشركات المطاحن خارج المحافظة.

وقال أحمد مسلم مدير شئون التموين بمديرية التموين فى الوادى الجديد فى تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن الصوامع تواصل استلام محصول القمح من الموردين، حيث تم استلام 17547 طن و932 كيلو قمح بصوامع الخارجة واستلام 10369 طن و50 كيلو قمح بصوامع شرق العوينات وسط وجود لجان من الصوامع والتموين لمتابعة إجراءات الاستلام ومعاينة جودة الأقماح قبل الاستلام طبقا للمعايير ودرجة النقاوة والأسعار التى حددتها الوزارة، بالإضافة إلى توريد 68601 طن و560 كيلو قمح بالصوامع وشركات المطاحن خارج المحافظة فى ظل ارتفاع معدلات الإنتاج هذا الموسم، حيث بلغ ما تم توريده داخل وخارج المحافظة 96518 طن و542 من أجود وانقى الأقماح المنزرعة بالمحافظة.

وأضاف مسلم أن قمح الوادى الجديد، يتمتع بمواصفات عالمية من حيث درجة النقاوة وكذلك صوامع التخزين الحديثة التى وفرت خدمات غير مسبوقة للمحافظة، لافتًا إلى الاستمرار فى استلام القمح من الموردين دون توقف أيام السبت والجمعة، لضمان عدم تراكم الكميات لدى المزارعين والموردين، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الصوامع وشون الاستلام والهناجر وكافة مواقع استلام القمح.