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ارتفاع الإصابات بكورونا في لبنان إلى 796 والوفيات 26

بيروت - د ب أ
نشر فى : الجمعة 8 مايو 2020 - 4:51 م | آخر تحديث : الجمعة 8 مايو 2020 - 4:51 م

ارتفع عدد الإصابات بفيروس"كورونا" في لبنان، اليوم الجمعة، إلى 796 إصابة، بعد تسجيل12 إصابة جديدة عن يوم أمس، وارتفع عدد الوفيات إلى 26.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال 24 ساعة المنصرمة تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد، بينها 6 إصابات للوافدين اللبنانيين، ما يرفع عدد الإصابات إلى 796 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 26 منذ 21 فيراير الماضي، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة المنصرمة.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 42 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 223 وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 24 مايو الحالي.


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