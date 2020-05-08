استطلاع: 47% من الألمان يرون تخفيف قيود كورونا أمرا صائبا

أعربت غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن اعتقادهم بأن قرارات تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا أمر سليم.

وقال 47% من الذين شملهم الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن ما اتفقت عليه المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات في هذا الشأن أول أمس الأربعاء سليما.

وذكر 11% أنه كان ينبغي فعل ذلك على نحو مبكر، بينما يرى 38% من الألمان أن إجراءات التخفيف سابقة لأوانها.

وكانت الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت على السماح بتلاقي أفراد من منزلين في المستقبل.

وأظهر الاستطلاع تأييدا كبيرا للألمان لتخفيف القيود المفروضة على الاختلاط الاجتماعي على وجه الخصوص، حيث رأى 67% في ذلك أمرا سديدا، بينما كان يرغب 15% في تطبيق هذا التخفيف مبكرا، ورأى 16% أنه إجراء سابق لأوانه.

كما أيد 52% من الألمان إعادة فتح المطاعم، ويرى 19% أنه قرار متأخر، بينما يراه 26% سابقا لأوانه.

وأعرب 81% من الألمان عن رضاهم عن أداء الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا، بينما رأى 13% فقط الأداء سيئا.

وأجرى الاستطلاع معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من القناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف).

وشمل الاستطلاع، الذي أجري أمس الخميس، 1242 ألمانيا.