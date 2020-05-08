ميلان وإنتر يكشفان آخر تطورات بناء ملعب جديد في سان سيرو

قدم ناديا ميلان وإنتر الإيطاليان لكرة القدم إلى بلدية ميلانو وثيقة تمهيدية لمشروع دراسة جدوى لإنشاء ملعب عالمي جديد ومنطقةرياضية وترفيهية في منطقة سان سيرو.



وأشار الناديان في بيان موحد تم نشره على موقعيهما في الإنترنت اليوم الخميس إلى أنهما تقدما باقتراحين جديدين نتيجة حوار بناء مع البلدية وتم تطويرهما وفقًا للشروط الـ 16 التي قدمتها البلدية ومجلس المدينة في نوفمبر 2019.



أوضح البيان "المفاهيم الجديدة للاستاد تنص على الاحتفاظ بجزء من ملعب (جوتزيبي مياتزا) الحالي داخل منطقة تجارية ورياضية جديدة يمكن استخدامها لمدة 365 يوما في السنة، بما في ذلك 106 آلاف مترا مربعا من المساحات الخضراء (وهذه المساحة تبلغ تقريبا ضعف المساحة الحالية البالغة 56 ألف مترا مربعا في الموقع الحالي)".



وأضاف البيان "سيكون هناك مركز مخصص البيع بالتجزئة والانشطة الرياضية و الثقافية والترفيهية في أماكن مفتوحة ومغلقة، بما في ذلك مضمار للركض ومسار للدراجات وصالة ألعاب رياضية في الهواء الطلق ومتنزه للتزلج وملعب للكرة الخماسية ومتحف رياضي".



وتابع "ستكون معظم الخدمات الرياضية متاحة مجانا لسكان ميلانو ومواطني المناطق المحيطة، وسيوفر كلا المفهومين منطقة مبتكرة مكرسة للجيل القادم، وخلق مكان جديد للأنشطة الاجتماعية والترفيهية في الحي".



و كشف البيان "ناديا ميلان وإنتر يعتقدان أنه من الضروري خاصة في ضوء اللحظة الحالية ، بدء مشروع يمثل أكثر من مليار يورو من الاستثمار الخاص ، والذي سيوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة وسيكون بمثابة حجر الزاوية للتنمية المستقبلية لمدينة ميلانو وكرة القدم الإيطالية".