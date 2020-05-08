أنهى المتزلج الألماني كونستانتين شاد، الفائز بميداليتين في ألعاب أكس (وهو حدث رياضي سنوي للرياضات المتطرفة)، مسيرته.

وقال شاد في مقابلة نشرت مع مجلة الاتحاد الألماني للتزلج على الجليد اليوم الجمعة :" ينفطر قلبي عندما أفكر بشأن هذا. إنه ليس قرارا اتخذته بسهولة. ولكن بوجود طفلين، وفيروس كورونا، وجسدي لم يعد نشيطا مثلما كان في السابق، كلهم لعبوا دورا كبيرا في قراري".

وفاز شاد /32 عاما/ ببطولة فردية لكأس العالم خلال 12 عاما في المنافسات، وميداليتين برونزيتين في دورة ألعاب اكس في 2014 و2015. وغاب عن الموسم الماضي بسبب ولادة طفله الثاني.