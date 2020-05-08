امتلاء بحر الجليل في إسرائيل بالماء بعد سنوات من الجفاف

ذكر مسؤولون إسرائيليون، اليوم الجمعة، أن الأمطار الغزيرة التي تساقطت في الأشهر الأخيرة ملأت بحر الجليل بالماء، مما أنهى سنوات من القلق بشأن تراجع مستويات المياه.

وأدى تساقط الأمطار إلى وصول منسوب مياه البحر إلى 9ر208 أمتار، وهو أقل من منسوبها الطبيعي، أي بأنخفاض عشرة سنتيمترات فقط من ارتفاعها القياسي.

وفي عام 2017، بينما كانت المنطقة تعاني من الجفاف، بلغ منسوب مياه البحر أقل 214 مترا من منسوبه الطبيعي.

وبحر الجليل هو المورد المائي للمياه العذبة الأكثر انخفاضا في العالم، وهو أيضا أهم مصدر للمياه لإسرائيل.