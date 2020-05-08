انخفاض مفاجئ في صادرات تايوان بسبب تراجع الطلب العالمي في خضم الوباء

كشف تقرير إخباري، اليوم الجمعة، أن زيادة صادرات تايوان للصين لم تفلح في الحد من تراجع إجمالي صادرات الجزيرة للشهر الثاني على التوالي في شهر أبريل الماضي، في ظل التداعيات التي خلفها الإغلاق في أجزاء أخرى من العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن بيان لوزارة المالية في تايوان القول إن صادرات الجزيرة سجلت تراجعا بنسبة 3ر1 في أبريل الماضي، مقابل تقديرات بمتوسط زيادة 6ر0%، وفقا لاستطلاع أجرته "بلومبرج".

وزادت الواردات بنسبة 6ر0% الشهر الماضي، بتوافق إلى حد كبير مع توقعات بزيادة 4ر0%.

كما تراجع حجم الفائض التجاري لتايوان إلى 27ر2 مليار دولار، وهو أقل مستوى له منذ يناير من عام 2019. وكان محللون توقعوا أن يصل الفائض التجاري للجزيرة إلى 45ر2 مليار دولار.

وشهدت صادرات تايوان من الآلات والمعدات الكهربائية، والمكونات الالكترونية زيادة قوية وصلت إلى 9ر14% و3ر24% على الترتيب، الشهر الماضي.

ورغم التراجع في إجمالي الصادرات الشهر الماضي، ظل الطلب قويا على منتجات أشباه الموصلات التايوانية، بحسب بيان وزارة المالية.