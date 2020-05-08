البطالة في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى منذ الكساد الكبير

فقد الاقتصاد الأمريكي 20.5 مليون وظيفة في أبريل الماضي، وهو أكبر انخفاض في الوظائف منذ الكساد الكبير، ويشير إلى قوة تأثير تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على اقتصاد الولايات المتحدة.

كما أظهر التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية الصادر، اليوم الجمعة، أن معدل البطالة ارتفع إلى 14.7 بالمئة الشهر الماضي، مما يكسر المستوى القياسي المسجل بعد الحرب العالمية الثانية البالغ 10.8 بالمئة الذي لامسه المعدل في نوفمبر 1982، وفقاً لما نقله موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتعزز الأرقام السلبية توقعات المحللين بتعاف بطيء من الركود الناجم عن الجائحة، ويضاف إلى مجموعة من البيانات القاتمة بشأن إنفاق المستهلكين وسوق الإسكان.

ويؤكد التقرير الدمار الذي أحدثته إجراءات العزل العام التي فرضتها حكومات الولايات والحكومات المحلية في منتصف مارس الماضي لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الاقتصاد دخل في ركود في أواخر مارس الماضي، حين خضع البلد بالكامل تقريبا لإجراءات عزل عام بسبب فيروس كورونا.