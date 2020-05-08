الموت جوعا يغيب عضو ثالث بفرقة موسيقية يسارية في تركيا

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أفادت صحيفة " بيرجون" التركية، أمس الخميس، بوفاة عضوا جديدا في فرقة "جروب يوروم" التركية التي اجتذبت منذ فترة طويلة مراقبة السلطات التركية، في إطار حملة ممنهجة على حرية التعبير والتعبير، طالت حتى مجتمع الفن والموسيقى.

وبعد يومين فقط من إنهاء إضرابه عن الطعام لمدة قاربت عاما احتجاجا على اضطهاد الحكومة، توفي عضو آخر في الفرقة الموسيقية اليسارية في مستشفى بإسطنبول.

وقال محامي الموسيقي المتوفي جورجون دناجي إن عازف الجيتار الشهير، إبراهيم جوكتشيك توفي اليوم الخميس في مستشفى في منطقة بيليك دوزو بإسطنبول.

وأضاف المحامي أن محامين علموا بوفاة جوكتشيك خلال محاكمة تم اتهام جوكتشيك فيها بصلات إرهابية مزعومة.

وتعتبر السلطات التركية فرقة "جروب يوروم" الموسيقية مرتبطة بحزب "جبهة التحرير الشعبي الثوري" اليساري المتطرف، الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية.

وذكر المحامي أنه لا يوجد دليل واضح ضد جوكتشيك باستثناء تصريحات من "شهود سريين".

وبدأ جوكتشيك إضرابه في السجن، ولم يتم الإفراج عنه إلا في اليوم 290 للإضراب.

وكانت عضوة أخرى بفرقة "جروب يوروم" مضربة عن الطعام، لمطالبة الحكومة بإنهاء استهداف الفرقة، ورفع الحظر المفروض على حفلاتهم وإطلاق سراح عضوي الفرقة الآخرين المسجونين.

وتوفيت المطربة هيلين بولك في أبريل بعد أن أضربت عن الطعام لمدة 288 يوما.

ودخلت بولين وإبراهيم جوكتشيك في إضراب عن الطعام، من أجل الضغط على الحكومة لرفع الحظر على حفلاتهم الموسيقية والإفراج عن الأعضاء المسجونين ورفع أسمائهم من قوائم المطلوبين وإسقاط دعاوى قضائية بحقهم، ووقف مداهمة مراكزهم الثقافية.

وصار الفريق الذي أسسه أربعة أصدقاء في عام 1985، شهيرا في تركيا وعلى المستوى الدولي بسبب موقفه اليساري الذي يمزج بين الموسيقى الشعبية التركية والكردية.

وتعرض الفريق لحنق السلطات بسبب تركيزه على مكافحة الرأسمالية ومعارضة سياسات أنقرة، وعلى أغنيات تتعلق بكارثة تعدينية قتل فيها أكثر من 300 شخص.