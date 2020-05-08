تايوان تستعد لاستئناف مباريات البسيبول مع تخفيف قيود كورونا على التجمعات الكبيرة

تتجه أنظار عشاق الرياضة في تايوان إلى مباريات البسيبول المقرر أن تستأنف اليوم الجمعة بعد قرار الحكومة بتخفيف القيود المفروضة على التجمعات الكبيرة، وذلك في ظل تراجع معدلات الإصابة والوفيات في البلاد جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويأتي إعلان مركز تايوان لمكافحة الأمراض والوقاية منها باستئناف مباريات رياضة البيسبول قبل ساعات من بدء أول مباراة بيسبول بحضور الجماهير في ظل انتشار وباء كورونا.

ومن المقرر أن تقام مباراتان ضمن مباريات دوري المحترفين الصينيين للبيسبول بحضور 1000 مشجع لكل مباراة.

وبحسب المركز، لم تسجل تايوان اليوم الجمعة، لليوم السادس والعشرين على التوالي أي حالات إصابة بالفيروس لمواطنين تايوانيين.

وسجلت تايوان حتى الآن 440 حالة إصابة بفيروس كورونا، فضلا عن 6 وفيات، في حين تعافى 355 مصابا.

وأوضح المركز أنه لم تعد تصدر توصيات بإلغاء التجمعات داخل المتاجر والمؤسسات والمحددة بنحو 100 شخص وكذلك التجمعات الخارجية المحددة بنحو 500 شخص.

وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في تايوان تشين شي شونج في مؤتمر صحفي:" في ظل السماح بالتجمعات الكبيرة، يجب الإبقاء على مسافة 5ر1 متر، على الأقل، بين كل مواطن وآخر في الداخل،والإبقاء على مسافة متر واحد في الهواء الطلق. وبخلاف ذلك، يجب على المواطنين ارتداء قناع الوجه (الماسكات)".

وأضاف تشين، الذي يرأس أيضا مركز تايوان لمكافحة الأمراض والوقاية، أنه يتعين على الشركات اتخاذ مجموعة تدابير للوقاية من الأوبئة، والتي تشمل تسجيل أسماء الأشخاص، قياس درجات حرارة الأشخاص، تقديم مطهرات لليد عند المداخل، وتحديد عدد المقاعد، وإقامة حواجز على طاولات الطعام، وتعقيم المواقع بشكل متكرر.

وتابع وزير الصحة التايواني بالقول إنه يتعين على الحكومات المحلية تقييم إعادة فتح بعض الشركات التي أوقفت أنشطتها بسبب جائحة كورونا، وذلك بالاستناد على قدرتها في تنفيذ تدابير الوقاية من الأوبئة بشكل شامل.