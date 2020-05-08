عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد فتح أبواب المسجد الأموي أمام المصلين يوم الجمعة؛ وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

واُفتتح المسجد على خلفية قرار وزارة الأوقاف السورية، الاثنين الماضي، بفتح المساجد لصلاة الجمعة فقط، بداية من اليوم الجمعة، مع المحافظة على استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتا.

وأشارت الوزارة إلى أن شعائر الصلاة ستؤدى وفق ضوابط صحية منها: حضور كل مصل مع كمامته، والتباعد بين المصلين مسافة كافية لا تقل عن متر ونصف، وتعقيم المساجد قبل الصلاة وبعدها، وعدم حضور المرضى ومن تظهر عليه أية أعراض شبيهة بكورونا، إضافة إلى ضرورة ألا تتجاوز الخطبة عشر دقائق.