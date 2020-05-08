جامعة طنطا تعلن القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية التربية الرياضية

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، عن القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية التربية الرياضية والذي سبق وأعلنت الجامعة عن الجدول الزمني لاختيار القيادات الجامعية لشغل المنصب.

وأشار رئيس جامعة طنطا، فى بيان إلى أن القائمة المبدئية للمرشحين لكلية التربية الرياضية ضمت مرشحين هم الدكتور إيهاب محمد فوزي البديوي الأستاذ بقسم المنازلات، والدكتور علاء محمد طه حلويش وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هاني سعيد عبد المنعم محمد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وأوضح "سبع"، أنه وفقا للجدول الزمني سيتم تلقي الطعون اعتبارًا من الأحد 10 مايو حتى الثلاثاء 12 مايو، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 12 مايو، في حين يتم فحص الملفات والمقابلات وتسليم التقرير النهائي يوم الأربعاء 13 مايو 2020.