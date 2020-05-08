الصحة العمانية: وفاة مصاب بكورونا ترفع حصيلة الوفيات إلى 16

أعلنت وزارة الصحة العمانية وفاة مقيم مصاب بفيروس كورونا (كوفيد ١٩)، يبلغ من العمر ٤٣ عامًا؛ ليبلغ عدد الوفيات من هذا المرض بالسلطنة ١٦ وفاة.

وتقدمت وزارة الصحة العمانية- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية- إلى ذوي الفقيد بخالص العزاء والمواساة سائلة الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكانت وزارة الصحة العمانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السلطنة، منها 42 حالة لعمانيين، و112 حالة لغير العمانيين، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 3112 حالة، منها 1025 حالة تماثلت للشفاء.