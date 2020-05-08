 فى زمن كورونا: هل تتناقص النوبات القلبية؟ - بوابة الشروق
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فى زمن كورونا: هل تتناقص النوبات القلبية؟


نشر فى : الجمعة 8 مايو 2020 - 8:49 م | آخر تحديث : الجمعة 8 مايو 2020 - 8:49 م

من متابعات وكالة BBC ورصد ما يحدث فى العالم على هامش تفشى عدوى الكورونا فى العالم جاءت ملاحظة مدهشة عن تناقص عدد حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

لم تعلق وكالة الأنباء تعليقا علميا، إنما سجلت تعليقات لأطباء إنجليز فسرت الأمر بداية بأن الناس تحجم الآن عن اللجوء للمستشفيات عند الإحساس بأعراض مرضية خشية العدوى.

أيضا أشار الأطباء إلى أن قياسات النبض لدى الكثيرين فى أيام التباعد الاجتماعى تشير إلى المعدلات البطيئة، الأمر الذى يعد فى صالح الحالة العامة للقلب إلى جانب أن البقاء فى المنزل يساعد على النوم مبكرا ولساعات أطوال وكلها مؤشرات صحية.


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