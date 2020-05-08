وزير الصحة الجزائري يدعو إلى استئناف العمل بالمستشفيات

دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد اليوم الجمعة، إلى استئناف العمل بالمستشفيات تدريجيا، مؤكدا أن الوضع المرتبط بجائحة كورونا "آخذ في التحسن".

وقال بن بوزيد في تصريح صحفي اليوم: "حاليا الوضع بدأ في التحسن، لذا أوجه نداء إلى كل المستشفيات لاستئناف العمل العادي بصفة تدريجية، مع الاستمرار في احترام كل الإجراءات الوقائية المقررة في إطار مواجهة وباء كورونا".

وأضاف: "في بداية انتشار فيروس كورونا طلبنا تجميد أنشطة العديد من المصالح الاستشفائية منها، بينها إجراء العمليات الجراحية لمنع تفشي الوباء".

وأكد بن بوزيد، أن العديد من المرضى بعضهم يمثل حالات استعجالية بحاجة للعلاج.

وسجلت الجزائر حتى اليوم الجمعة، 488 حالة وفاة و5369 إصابة، مقابل تعافي 2467 شخصا، بحسب بيانات وزارة الصحة.