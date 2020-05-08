مسؤول إيراني: مقتل شخص وإصابة 33 آخرين في زلزال طهران

أعلن رئيس منظمة إدارة الأزمات الإيرانية إسماعيل نجار، صباح اليوم الجمعة، أن الزلزال الذي ضرب ضواحي مدينة دماوند التابعة لمحافظة طهران فجر اليوم الجمعة، أسفر عن مقتل رجل /60/ عاما أثناء هروبه من المنزل، وإصابة 33 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى.

كانت وكالة الأنباءالإيرانية (إرنا)، ذكرت في وقت سابق أن الزلزال الذي بلغت شدته 1ر5على مقياس ريختر اسفر عن وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين جراء الهلع والتدافع هربا إلى الأماكن المفتوحة والآمنة.

وأضافت أن الكثير من سكان طهران والمدن القريبة من بؤرة الزلزال خرجوا إلى الشوارع والساحات والأماكن المفتوحة خوفا من هزات ارتدادية قوية.

ووقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات من سطح الارض وكان مركزه على بعد 58 كيلومترا من العاصمة طهران.

ونظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، تتعرض إيران لزلازل، كان أكثرها دموية زلزال ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي ايران في شهر يونيو عام 1990وبلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.