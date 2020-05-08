وزير الصحة الكويتي ينعى طبيبا مصريا توفي بكورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نعى وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح طبيبا مصريا توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ويدعى طارق حسين مخيمر.

وقال الوزير في تغريدة قصيرة على موقع "تويتر": أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ الدكتور طارق حسين مخيمر، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في م. زين متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.. رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وهذه أول حالة وفاة لطبيب بسبب الوباء في الكويت، وقد كان يعمل في الصفوف الأمامية للتصدي للمرض.

الراحل كان يعمل في مستشفى زين كأخصائي أنف وأذن وحنجرة ويبلغ من العمر نحو 62 عاما.

وذكرت صحيفة «الراي» أن الطبيب يعمل في الكويت منذ نحو اكثر من 20 عاما.

وأفادت المصادر ان الطبيب المتوفى كانت قد تأكدت إصابته ونقل قبل أيام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة قبل أن ينتقل إلى العناية المركزة حتى توفاه الله.



