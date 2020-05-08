ولاية بادن فورتمبيرج تطالب وزارة الدفاع الألمانية بمئات من الجنود لتقديم العون في مواجهة كورونا

طالبت سلطات ولاية بادن فورتمبيرج جنوب غربي ألمانيا اليوم الجمعة وزارة الدفاع الألمانية بإمدادها بمئات الجنود للقيام بمهام الأمن داخلها ، وبصفة خاصة في مقار إيواء اللاجئين، وذلك على خلفية انتشار وباء كورونا.

وجاء في رد لوزارة الدفاع على استجواب لحزب اليسار الألماني أن هذه الطلبات لإرسال جنود لن تجاب.

وكانت رئاسة الحكومة في كارلسروه قد تساءلت في الأول من أبريل الماضي عما إذا كان الجيش الألماني "بوندسفير" يمكنه تقديم 217 جنديا، "كقوة حراسة في مهام الأمن"، وفي مراقبة إجراءات الحجر الصحي والرقابة على تطبيق قواعد تقييد الحركة.

ولكن وزارة الدفاع قدمت في السادس من أبريل الماضي 207 جنود للقيام "بدوريات حراسة" في مركز عزل بشتوتجارت ومؤسسة استقبال أولي لطالبي اللجوء في إلفاجن بالولاية.

ورفض الجيش الألماني من قبل عدة طلبات سابقة، منها طلب لولاية تورينجن بأن يتولى الجيش نفسه وبصورة مستقلة تنظيم العمل في مركز استقبال للاجئين.

وقالت وزارة الدفاع إن الجيش تلقى ما مجموعه 16 طلبا من ولايات بادن فورتمبيرج وسارلاند وتورينجن وراينلاند بفالتس وبافاريا كلها تتعلق بطلبات القيام بمهام سيادية للولايات.

وقالت الأنباء إن الجيش رفض ستة من هذا الطلبات بينما سحب عشرة آخرون.

وقال أندري هونكو (حزب اليسار): "إن رد وزارة الدفاع صادم – ليس بسبب تعلق الأمر بالجيش – ولكن لأن حكومة ولاية بادن – فورتمبيرج مشكلة من ائتلاف بين المسيحيين والخضر"، مضيفا أنه من الممكن أن نقارن ذلك بسلوك الجيش تجاه طلب مماثل من تورينجن، حيث يدعم عشرة جنود من الجيش الشرطة في حراسة مركز استقبال لاجئين في بلدة زول الواقعة فيها.

كان الجيش وافق خلال الأسابيع الماضية على أكثر من 230 طلبا لتقديم العون في أنحاء كثيرة من ألمانيا.

وفي أزمنة الكوارث يمكن أن يتولى الجيش مهام سيادية إذا وقع حمل زائد على السلطات المدنية – مثل مساعدة الشرطة مثلا، إلا أن العقبات التي تقف في طريق ذلك عالية نسبيا.