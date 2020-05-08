أحمد سليمان يكشف تفاصيل التعاقد مع ثلاثي اتحاد الشرطة

شرح أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، كيف نجح فريقه في التعاقد مع ثلاثي اتحاد الشرطة، أحمد دويدار وخالد قمر ومعروف يوسف.

وقال أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية لقناة"اون تايم سبورت": "كانت هناك جلسة مع مساعد وزير الداخلية، ومدير اتحاد الشرطة، والأهلي كان عارض 6 مليون جنيه والزمالك عرض 3 ونص مليون".

وأضاف: "بعد تفاوض كبير مع المسؤولين استطعنا أن نوصل العرض لـ4 مليون جنيه".

وأكمل: "والاختلاف أن الأهلي قال على العرض ولم يحضر المال، على عكس نادي الزمالك الذي كان جادا في مفاوضاته وأحضر شيكات التعاقد، وأجروا اتصالات بأحمد دويدار وأكد لهم أنه يرغب في الانضمام للزمالك ونفس الأمر مع قمر ومعروف يوسف وكنت سعيد بذلك".