أكد أليو ديانج نجم وسط الأهلي، أنه لا يلتفت للعروض الأوروبية، كما أشار إلى أن مسألة فوز الأهلي ببطولة الدوري هذا الموسم، أمر مؤكد.

وقال ديانج في تصريحات عبر أون تايم سبورت:«أركز فقط مع الأهلي، أي كلام عن العروض ليس محله، شخصيا لم أسمع شيئا عن العروض، أركز في التدريبات وأتطلع للعودة للعمل مع زملائي».

وعن دوري الأبطال:«كل المباريات في دوري الأبطال صعبة، مسيرتنا جيدة وتاهلنا لقبل النهائي رفقة أندية قوية، نحترم منافسينا ونسعى للفوز باللقب خاصة أنها بطولة غائبة منذ سنوات».

أما عن بطولة الدوري قال:«بالتأكيد فرصنا كبيرة في الفوز بالدوري، وجاهزون للعودة في أي وقت، وفوزنا بالدوري مؤكد لأننا الفريق الأفضل، أتمنى أن نحافظ على مستوانا الذي وصلنا إليه قبل التوقف».

وفي سياق آخر أشار إلى أن اللعب بجوار السولية يجلعه يشعر بالارتياح، وأنه أصبح هناك بينهما نتفاهم في الملعب بالنظرات.

وتمنى ديانج تعافي كل من كريم نيدفيد وحمدي فتحي، مشيرا إلى أن الثنائي سيكونا إضافة قوية للفريق عند عودتهما.

وحول عملية التأقلم قال:«أتعامل مع المواقف الصعبة بالصبر، في البداية حاولت للتأقلم مع الأوضاع ونسيت أنني في بلد غير بلدي».

كما وجه رسالة لحسام عاشور:«هو لاعب خبرة وسنبذل جهدا حتى لا تتأثر بأي رحيل أو غياب وأتمنى له التوفيق، ومن المهم أن تتضافر الجهود».