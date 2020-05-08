 المفوضية الأوروبية ترغب في إغلاق حدود التكتل حتى 15 يونيو - بوابة الشروق
الجمعة 8 مايو 2020 8:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

المفوضية الأوروبية ترغب في إغلاق حدود التكتل حتى 15 يونيو

بروكسل - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 8 مايو 2020 - 8:14 م | آخر تحديث : الجمعة 8 مايو 2020 - 8:14 م

أوصت المفوضية الأوروبية بإبقاء الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مغلقة حتى 15 يونيو بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

واتفقت جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا في منتصف مارس على وقف رحلات السفر غير الضرورية إلى داخل الاتحاد الأوروبي من أجل إبطاء انتشار الفيروس.

كما وافقت على المشاركة في الإغلاق الدول المرتبطة ارتباطا وثيقا بالاتحاد وهي: سويسرا والنرويج وليختنشتاين وأيسلندا.

وتم تمديد حظر الدخول، الذي يشمل عددا من الإعفاءات بما في ذلك لمواطني الاتحاد الأوروبي والأطباء، بالفعل لمدة شهر غير أنه كان من المقرر أن ينتهي في 15 مايو.

ويمكن لكل دولة أن تقرر لنفسها ما إذا كانت ستطبق هذه القيود أم لا .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك