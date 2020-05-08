تحدث أليو بادجي مهاجم الأهلي، عن ركلة الترجيح التي أهدرها أمام الزمالك في السوبر المحلي الأخير، الذي أقيم في فبراير الماضي بأبوظبي، وانتهى بفوز الأبيض.

وقال بادجي عبر "أون تايم سبورتس" تعليقا على ركلته المُهدرة أمام الزمالك:«من الوارد إهدار ركلات الجزاء، ميسي لم يسجل كل الركلات، وأنا لن أهرب بعد ذلك من تسديدها".

وكشف المهاجم السنغالي "بالفعل المدرب ريني فايلر سألني لماذا غيرت زاوية التسديد أمام الزمالك".

وعن المدرب السويسري، قال مهاجم الأهلي: «فايلر قال لي لا تستعجل، أستمع لنصائحه، بالتأكيد خبراته أكبر فهو يعمل في مجال كرة القدم قبل ولادتي، يحمسني دائما ويحفزني في التدريبات».

وأضاف:«لم أسمع عن مسألة أن فايلر ليس مقتنعا بي، لا أعرف ما أقوله ردا على ذلك، علاقتنا إيجابية لم أجد منه أي شيء سلبي».

وأتم:«أركز في عملي فقط، لست مستعداً للاستماع بكل ما يقال (بلا بلا بلا) يكفيني أن علاقتي جيدة بالمدرب وجميع اللاعبين».

وأهدر بادجي ركلته أثناء ضربات الترجيح أمام الزمالك في السوبر الأخير، وساهم ذلك في تتويج الأبيض باللقب.