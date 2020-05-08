الكويت ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، اليوم الجمعة، عن ترحيب دولة الكويت بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، برئاسة مصطفى الكاظمي، وحصولها على ثقة مجلس النواب.

وأكدت الخارجية استعداد دولة الكويت للتعاون والعمل مع الحكومة العراقية الجديدة "بما يجسد العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين ويعكس الاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون المشترك لتعزيز وتطوير تلك العلاقات في كافة المجالات بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وتمنت الوزارة التوفيق والسداد للحكومة العراقية الجديدة، "بما يحقق للعراق أمنه واستقراره وتطلعات شعبه الشقيق".

كان البرلمان العراقي صوت أمس الخميس على التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة الكاظمي.