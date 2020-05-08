الأمن التونسي يفكك خلية إرهابية تحرض على إسقاط النظام

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الجمعة، عن تفكيك خلية إرهابية تنشط عبر الإنترنت وتحرض تكفيريين على إسقاط النظام.

وأوضحت الداخلية أن الخلية تنشط جهة صفاقس (وسط تونس) وتعمل على تجييش العناصر التكفيرية، لاستغلال انشغال مؤسسات الدولة في مجابهة فيروس كورونا المستجد، من أجل الخروج إلى الشارع وإحداث حالة من الفوضى والهلع.

كما أعلنت الداخلية عن إيقاف عنصرين تكفيريين آخرين، أحدهما موال لتنظيم "داعش" المتطرف نجح في تحضير عبوات ناسفة تمهيدا للقيام بعمليات إرهابية، فيما بدأ الثاني في التخطيط لصنعها.

ومنذ تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب بعد 2011 كثيرا ما تزامن شهر رمضان مع عمليات إرهابية، لكن أنشطة الجماعات المتشددة شهدت انحسارا لافتا مع تصفية العديد من القياديين في عمليات أمنية.

وتعود آخر عملية إرهابية إلى مارس الماضي حينما فجر انتحاري نفسه في منطقة البحيرة قرب مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة، ما أدى إلى مقتل عنصر أمني واثنين من الارهابيين.