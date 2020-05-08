المخابرات الأوكرانية تنفي وجود مختبرات بيولوجية أجنبية سرية في كييف

نفى جهاز الأمن الأوكراني المعلومات حول وجود مختبرات بيولوجية أجنبية في البلاد، واصفا إياها بأنها غير صحيحة.

وقال جهاز الأمن الأوكراني - في بيان، أوردته وكالة أنباء "أوكرانيا برس" اليوم الجمعة - إن أوكرانيا والولايات المتحدة تتعاونان في مكافحة الإرهاب البيولوجي في إطار التشريعات الأوكرانية ومصالح كييف.

وذكّر أنه منذ عام 1993 كان هناك اتفاق على تقديم المساعدة لأوكرانيا في القضاء على الأسلحة النووية الاستراتيجية ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف أن واحدة من نقاط البرنامج هي الكشف والتصدي في الوقت المناسب لتفشي الأمراض، وفي عام 2005 وقعت وزارة الصحة في أوكرانيا ووزارة الدفاع الأمريكية اتفاقية لمنع انتشار التقنيات ومسببات الأمراض التي يمكن استخدامها في تطوير الأسلحة البيولوجية.

وفي إطار الاتفاقية، تم تحديث عدد من مختبرات الدولة الموجودة في أوديسا وخاركيف ولفيف وكييف وفينيتسيا وخيرسون ودنيبروبتروفسك، حيث تم إجراء الإصلاحات وتحديث المعدات وشراء المواد اللازمة.

وقال جهاز الأمن الأوكراني إنه يتم تمويل هذه المختبرات من ميزانية الدولة التابعة لوزارة الصحة في أوكرانيا وخدمة الدولة في أوكرانيا لسلامة الأغذية وحماية المستهلك.

وأضاف إن "إدارة أمن الدولة توفر حماية البنية التحتية الحيوية وتفتيش أنشطة المؤسسات العلمية والمخاطر البيولوجية، لذلك يتم توفير تدابير لحماية والحفاظ على مجموعة السلالات المسببة للأمراض على المستوى المناسب ويتم استبعاد الوصول غير المقصود أو المتعمد لها من قبل الغرباء".

وكان النائب السابق في البرلمان الأوكراني فولوديمير أولينيك قد ذكر أن المعامل البيولوجية التابعة للولايات المتحدة تعمل في أوكرانيا، ووفقا له فإن "الولايات المتحدة تجر كييف إلى حرب بيولوجية مع روسيا".