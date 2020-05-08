مصدر أمني: الجيش العراقي يقتل متسللين اثنين من داعش غرب الموصل

أفاد مصدر عسكري عراقي مساء اليوم الجمعة، بمقتل اثنين من عناصر داعش، وإصابة جندي عراقي غرب الموصل (400كم شمال بغداد).

وقال النقيب سالم بشار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن "عناصر من داعش حاولوا التسلل اليوم عبر سلسلة جبال عطشانة (25كم غرب الموصل) واشتبكوا مع نقاط مراقبة عراقية؛ ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر داعش وإصابة جندي عراقي، فيما لاذ بقية المتسللين بالفرار الى جهة مجهولة".

يشار إلى أن مناطق عديدة من محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالي كركوك، تشهد نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين شنوا هجمات عديدة على القوات العراقية والحشد الشعبي، أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والمصابين.