انطلاقا من كونها من كبرى شركات السيارات في مصر وتتمتع بالريادة دائما ، فقد أخذت شركة المنصور للسيارات زمام المبادرة سابقة هي الأولى من نوعها في مصر ، وقدمت سيارتها الجديدة شيفروليه كابتيفا 2020 عبر تقنية الفيديو كونفرانس وهي الخطوة التي تعكس مدى إصرار الوكيل على تحدي الظروف السيئة التي يمر بها سوق السيارات وخلق حالة من الإيجابية والتفاؤل وتقديم السيارة في توقيت يعيد لسوق السيارات حيويته من جديد.

وجاءت شيفروليه كابتيفا 2020 لتقدم مزيجا من التصميم العصري ومواصفات فنية تعبر عن سيارة قوية وباقة من الكماليات تجعلها من أفضل سيارات الـSUV ، كل ذلك بسعرلا يقبل المنافسة.

تصميم عصري أنيق

حصلت شيفروليه كابتيفا 2020 على تصميم شبابي أنيق وعصري ذو ملامح أمامية حادة مع شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شيفرولية الذهبي ومدعمة بمصابيح ضباب أمامية وصادم أمامي ذو فتحات تهوية عريضة لتقليل الإحتكاك وتمرير الهواء من خلاله .

وأما عن جانبية شيفرولية كابتيفا 2020 فهي ذو تصميم إنسيابي يمنها شكلا أكثر جاذبية ولاتقل خلفية السيارة جمالا عن تصميمها الأمامي ، فقد حصلت السيارة على تصميم خلفي أنيق وجذاب مع إضاءة مميزة في الصادم الخلفي .

مقصورة قيادة أنيقة مليئة بالفخامة والرقي

حصلت شيفروليه كابتيفا 2020 على مقصورة قيادة فارهة بتصميم أنيق يشعرك بالفخامة والرقي لما تحويه تلك المقصورة من خامات عالية الجودة ومقاعد مريحة ومجموعة من المفاتيح للعديد من الوظائف التي تجعل القيادة أسهل وأمتع للسائق والركاب .

المحرك

جاءت شيفروليه كابتيفا 2020 تحمل محرك 1,5 لتر تيربو متصل بناقل حركة CVT يولد قوة قدرها 148 حصان وتستهلك السيارة 8.4 لتر / 100 كم .

أبعاد شيفروليه كابتيفا

جاءت كابتيفا 2020 بأبعاد هي الأكبر في فئتها حيث حلصت على

الطول (مم) : 4655

العرض ( مم ) : 1835

الارتفاع ( مم ) : 1760

قاعدة العجلات : 2750

جنوط سبور : 17

شيفروليه كابتيفا 2020 .. أمان لك ولأسرتك

بالطبع لم تغفل شيفروليه عند صنعها لـ كابتيفا 2020 عن توفير وسائل الأمان لقائد السيارة ومن معه ، فقد حرصت شيفرولية على تزويد كابتيفا بباقة متكاملة من وسائل الامان منها (ABS + ESC + EBD + HBA ) بالإضافة إلى 4 وسائد هوائية وفرامل يد كهربائية و وحساسات ركن أمامية وخلفية و حساس قياس ضغط الإطارات ومقعد مخصص لتثبيت الأطفال ونظام المساعدة على المرتفعات ونظام حماية ضد السرقة .

كابتيفا 2020 .. فئة لكل ميزانية

حرصت شيفروليه على طرح 4 فئات من متنوعة من كابتيفا 2020 وهم LS و LT و PREMIER 5 SEATS وأخيرا PREMIER 7 SEATS .

كماليات لرفاهية أكبر

تحتوي كل فئة من فئات كابتيفا على مجموعة من الكماليات التي تجعل رحلتك أكثر مرونة ومتعة كل ذلك بأسعار منافسة جدا







اشتري شيفروليه كابتيفا 2020 لتصبح في أيدٍ أمينة

تطرح شيفرولية كابتيفا 2020 الجديدة في مصر تحت راية وكيل كبير " المنصور للسيارات" والذي يملك أكثر من 36 مركز خدمة موزعة على كافة محافظات الجمهورية ، كما يعمل الوكيل دائما على تقديم عروض وتخفيضات على الصيانة على مدار العام ، هذه بخلاف عروض تقسيط الصيانة بدون فوائد وغيرها من البرامج الخاصة بخدمات ما بعد البيع والتي يستفيد منها عملاء شيفرولية طوال العام .

ضمان شيفرولية كابتيفا 2020

تقوم شركة المنصور للسيارات بتقديم شيفرولية كابتيفا 2020 مع ضمان 100 ألف كم أو 3 سنوات أيهما أقرب

أسعار شيفروليه كابتيفا 2020

الفئة الأول LS ويبلغ سعرها 309.900 ألف جنيه

الفئة الثانية LT ويبلغ سعرها 339.900 ألف جنيه

الفئة الثالثة PREMIER 5 SEATS ويبلغ سعرها 359.900 ألف جنيها

الفئة الرابعة PREMIER 7 SEATS ويبلغ سعرها 379.900 ألف جنيه