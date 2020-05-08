ميركل وترامب يتواصلان هاتفيا بمناسبة ذكرى الحرب العالمية الثانية

قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفن زايبرت أن المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصلا هاتفيا اليوم، حيث تناولا ذكرى ملايين الضحايا والمعاناة التي تكبدتها أوروبا بسبب الحرب العالمية الثانية، حيث تسببت ألمانيا في إطلاق العنان لتلك الحرب، وأكدا على أهمية التعلم من أخطاء الماضي.

وأشارت المستشارة الألمانية، خلال الاتصال الذي جاء بمناسبة الذكرى الـ٧٥ على نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا، الى الأهمية الخاصة للدعم الأمريكي الألماني بعد نهاية تلك الحرب والعلاقات الوثيقة والتعاون المشترك منذ ذلك الحين بين البلدين.