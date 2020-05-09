أكد د. طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار توفير الدعم الكامل للأهالي بقريتي القيصرية وميت الحارون بعد عزلهما جزئيا، إثر ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ الغربية، إلي أنه من المقرر ادخال كميات كبيرة من السلع الغذائية غدا السبت لأهالي قرية "القيصرية"، مشيرا إلى أنه تم إدخال كميات كبيرة اليوم الجمعة من السلع الغذائية إلي قرية ميت الحارون بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وتشمل صرف حصة الدقيق لمدة 7 أيام لعدد 2 مخبز بالقرية بإجمالي 36 شيكارة دقيق يوميًا بإجمالي 252 شيكارة، وصرف الحصة التموينية حتي نهاية شهر مايو، وضخ سيارات محملة بالدواجن واللحوم والفاكهة والخضراوات من قبل الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية، وتوفير عدد 360 أسطوانات غاز بكميات كافية لعدد 1 مستودع، وضخ سيارات بوتاجاسكو لتوزيع الأسطوانات داخل القرية، إلى جانب إدخال 100 كرتونة مواد غذائية 10 كيلو لحمة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وكانت مديرية الشؤون الصحية بالغربية، قد أعلنت أمس عن عزل 50 منزل بقرية القيصرية التابعة للإدارة الصحية أول المحلة، بعدد 500 نسمة لمدة 14 يومًا، إلى جانب عزل 17 منزل بقرية ميت الحارون التابعة للإدارة الصحية بزفتي، اعتبارا من أول أمس الخميس، عقب ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.