بادجي: مشكلتي مع رمضان صبحي نرفزة ملعب أتمنى ألا تتكرر

تحدث أليو بادجي مهاجم الأهلي، عن تفاصيل أزمته مع رمضان صبحي نجم المارد الأحمر وزميله بالفريق، مشيرا إلى أن ما حدث بينهما كان "نرفزة ملعب".

وقال بادجي في نصريحات عبر أون تايم سبورت:« ما حدث مع رمضان نرفزة ملعب، ويبقى أخ وصديق لي، وكل شئ انتهى بعد خروجنا من المران».

وأضاف:«كان الأمر مناقشة حادة بيننا ثم تدخل فايلر وشريف إكرامي، وتمت تسوية الأمور، هذا وارد يحدث مع الأهلي أو أي فريق في العالم».

وواصل:«نرفزة ملعب أتمنى ألا تتكرر، والإعلام له دور في تضخيمها، لا أعرف ما كتب، مشكلة لم تستغرق دقيقتين، وتبادلنا الاعتذار في غرفة خلع الملابس ».

وأتم:«رمضان لاعب محترف ويحظى باحترام الجميع بابتسامته الهادئة، وأكرر يبقى أخ وصديق».