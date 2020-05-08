مختار: لابد من عدم الاستعجال في اتخاذ قرار عودة الدوري

أدلى مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، برأيه حول مصير بطولة الدوري العام سواء باستئنافها أو إلغائها، في ظل استمرار محاربة انتشار فيروس كورونا.

وقال مختار في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :" الأمور ليس واضحة بشأن عودة الدوري، أري أنه بمجرد ظهور بصيص من الأمل سنكون قادرين على اتخاذ القرار".

وأضاف:" لابد من عدم الاستعجال بشأن عودة الدوري في ظل أزمة فيروس كورونا".

وأتم:" نحتاج إلى فترة إعداد مدتها شهر ونصف إلى شهرين، ولا تكفي فترة 15 يومًا أو شهر أبدا".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة، كان قد أصدر بيانا أمس الخميس، أعلن فيه مد تعليق النشاط حتى نهاية شهر مايو الجاري، بناء على القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين و الحد من التجمعات الكبيرة لمحاربة فيروس كورونا.