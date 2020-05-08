 أحمد سليمان: خسرت انتخابات الزمالك بـ«التزوير» - بوابة الشروق
الجمعة 8 مايو 2020 7:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

أحمد سليمان: خسرت انتخابات الزمالك بـ«التزوير»

شريف أبوحمد
نشر فى : الجمعة 8 مايو 2020 - 6:23 م | آخر تحديث : الجمعة 8 مايو 2020 - 6:32 م

يرى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أنه خسر انتخابات الجمعية العمومية للأبيض السابقة أمام مرتضى منصور "بالتزوير".

وقال سليمان في تصريحات عبر "أون تايم" سبورت:«حصلت على 17 ألف صوت، ولولا التزوير الذي حدث، لما خسرت الانتخابات، ومرتضى انشغل معي ونسي ابنه».

وأضاف:«في وجودي في مجلس ادارة الزمالك، مرتضى لم يرفض لي كلمة، وكان في دائرة متواجدة حول مرتضى منصور كلها تريد الاستفادة».

وقال أحمد سليمان أن هناك عضويات حدثت في عهد مرتضى منصور بأكثر من 3 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه لا يعلم أين ذهبت هذه الأموال.

جدير بالذكر أن أحمد سليمان، كان قد أعلن في الأسابيع الماضية نيته الترشح لسباق انتخابات رئاسة مجلس الزمالك المقبلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك