تجارب ناجحة لعائلات لا ترمى الكثير من القمامة ونصائح ذهبية لتقليل قمامة المنزل

قررت أندر زابالا وزوجها أن لا يرموا المزيد من القمامة فى البيئة مجددا فقاموا بإستبدال سلات القمامة فى بيتهما بأوعية زجاجية لتبقي أى قمامة مرئية لديهم وكانت النتيجة أن لا يزيد وزن قمامتهما طوال عام عن نحو 6 كيلو جرامات مع العلم بأن كل بيت بريطانى ينتج 10 كيلو جرامات قمامة أسبوعيا.

وتقول أندر مديرة مستوعب قمامة لصحيفة الجارديان البريطانية أنها للوصول لأقل كمية قمامة ممكنة تخلت عن كل أوعية التغليف لأطعمة المنزل فأما الخضروات يتم شرائها من المزارعين بدون أكياس وأما المواد الغذائية من قهوة وأرز وشطة فهى تعيد تعبئة علبها من البقالات القريبة.

وتضيف أندر أنها تعلمت وزوجها صنع الأطعمة من مخبوزات لا يمكن شرائها دون أكياس وكذلك الأمر بالنسبة للمنتجات اللبنية ويستثني من ذلك بعض أكياس البسكويت لصعوبة عمله فى المنزل.

وتقول أندر إن الأمر كان محرجا بالبداية أن تأتى بعلب طعامها أو علب الشانبو لملئها من السوبر ماركت ولكنها وجدت إنطباع كل من يري ذلك إيجابيا نحوها.

وأما مغنية الجاز كيت كودى فلم ترمى قمامة منذ 3 سنوات وليس لديها فى المنزل سوي سلة قمامة معدنية صغيرة لأغلفة الهدايا التى تأتيها وزوجها من الخارج.

وللوصول لهدفها المطلوب تقوم كيت بشراء الخضروات من المزارعين والأغذية مثل الأرز والمعكرونة من بقالات متخصصة توصل الأطعمة بدون تغليف بلاستيكى.

ولتجنب شراء المزيد تقوم كيت وزوجها بزراعة بعض الخضروات فى المنزل.

وبالنسبة لمواد التنظيف تستخدم كيت الليفة بدلا من الإسفنجة لغسل المواعين لأن الليفة قابلة للتحلل وأما الفوط فهى تستخدم الملابس القديمة بدلا منها وأما المناديل المعطرة فهى تستخدم قطع قماش قابلة للغسل وإعادة الاستخدام بدلا منها بينما تستخدم وصفة من بايكربونات الصودة وزيت الجوز والفلفل لعمل معجون أسنان بدلا من شراء واحد مغلف بالبلاستيك وأما الشانبو والصابون فهى تستخدم النوع الصلب منه الذى لا يحتاج بلاستيك لتغليفه وبنفس الوقت يبقي لفترة أطول.

ولتغليف الهدايا إما تستخدم كيت القطع القماشية بينما فى إحدي المرات غلفت هدية لأصدقاء لها بقصاصة من مجلة عليها وصفة استخدام الهدية وذلك كى لا يقوم من أخذ الهدية برمى التغليف وتزيد القمامة.

وأما كلاودى ويليام مديرة مصنع تغليف فلم تشترى أى بلاستيك طوال العام ولفعل ذلك حصرت شراأها للأطعمة من البقالات التى تسمح ببيع الأغذية دون تغليف بلاستيكى وغير ذلك من الطعام يتم إعداده فى البيت.

وأما الشاى قامت كلاودى بزراعته فى الحديقة بدلا من شراء باكيتات منه من السوبر ماركت.

وبدلا من شراء منظفات مغلفة قامت بعمل المنظفات من الخل والليمون والبيكربونات واستخدمت وصفات لصنع معجون الأسنان ومنظفات البشرة وكليهما لا تأخذ 5 دقائق لإعدادها وأما ماكينات الحلاقة فبدلا من استخدام الأنواع الشمعية منها استخدمت نوع آمن من الماكينات المعدنية.

نصائح ذهبية

1 الشراء علي قدر الحاجة فقط أو شراء الأشياء المعاد تدويرها.

2 جلب العلب أثناء التسوق لإعادة ملئها بالمواد الغذائية بدلا من شرائها فى علب بلاستيكية جديدة تزيد من كمية القمامة.

3 مل الأشياء التى لا يمكن إعادة ملأها فى البيت مثل البيتزا والفشار وغيرها.

4 زراعة قدر الإمكان من الطعام فى البيت مثل السلطة والشاى.

5 عمل معجون الأسنان من وصفات محلية واستخدام الأنواع الصلبة غير المغلفة من الصابون والشانبو.

6 استخدام الأقمشة بدلا من المناديل المعطرة والفوط التى يصعب التخلص منها.

7 استخدام الليفة الطبيعية بدلا من الإسفنجة فى المطبخ.

8 إعادة تدوير ما يمكن من قمامة البيت وإرسال ما يصعب تدويره للأماكن المختصة.

9 إصلاح الأشياء القديمة بدل من شراء غيرها.