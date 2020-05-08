بنجلاديش ترسل المزيد من مسلمي الروهينجا إلى جزيرة في خليج البنغال



ذكر مسؤول، اليوم الجمعة، أنه تم إرسال حوالي 300 من مسلمي الروهينجا إلى جزيرة في خليج البنغال، بعد أن تقطعت بهم السبل في قارب صغير، قبالة سواحل جنوب بنجلاديش.

وقال المسؤول بالحكومة المحلية، رضا الكريم، إن سفينة تابعة للبحرية سحبت القارب الذي كان يقل 280 من مسلمي الروهينجا، من بينهم الكثير من النساء والأطفال، إلى جزيرة باشان شار وهو موقع اختارته الحكومة في بادئ الأمر لإعادة توطين مئة ألف لاجئي هناك بعد نقلهم من المخيمات المكتظة في منطقة كوكس بازار جنوب البلاد.

وتابع رضا الكريم "سيتم إخضاعهم لحجر صحي لمدة أسبوعين لتفادي مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأضاف أنه يعتقد أن المجموعة من بين حوالي 500 شخص تقطهم بهم السبل على متن سفينة منذ حوالي شهرين بعد أن رفضت ماليزيا وبنجلاديش دخولهم.

وأوضح أنه تم تقديم طعام وماء إلى اللاجئين الذين كانوا يعانون من الضعف والجفاف بعد وقت قصير من إنقاذهم أمس الخميس، مشيرا إلى أنهم سينضمون إلى مجموعة صغيرة أخرى وصلت إلى الجزيرة يوم الأحد الماضي.

ويعيش أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا، الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار المجاورة التي تقطنها أغلبية بوذية، في مخيمات فقيرة في منطقة كوكس بازار.

وعبر حوالي 750 ألف منهم الحدود، بعد حملة قمع عسكرية في عام 2017 بولاية راخين في ميانمار.