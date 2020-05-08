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الإمارات ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

علم الإمارات والعراق
علم الإمارات والعراق
أبوظبي - د ب أ
نشر فى : الجمعة 8 مايو 2020 - 4:17 م | آخر تحديث : الجمعة 8 مايو 2020 - 4:17 م

رحبت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، معربة عن أملها في أن يلبي ذلك تطلعات الشعب العراقي الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عن أمنياته بالتوفيق والسداد للحكومة الجديدة، وأن يعزز ذلك استقرار العراق وازدهاره ويحفظ سيادته الوطنية ويحقق تطلعات الشعب العراقي،بحسب وكالة أنباءالإمارات (وام).

وأكد حرص دولة الإمارات وتطلعها إلى تعميق وتوسيع آفاق التعاون والعلاقات الأخوية المشتركة ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

كان البرلمان العراقي قد صوت أمس الخميس بالثقة على تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفي الكاظمي.


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